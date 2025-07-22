因應年度天文大潮 西寮、青鯤鯓堤防搶險完成加高

七股區西寮里緊急護岸加高。（水利局提供）

2025/07/22 14:54

〔記者王姝琇／台南報導〕今（22）日起適逢年度天文大潮，台南市已緊急完成七股區西寮社區、將軍區青鯤鯓社區合計1000公尺防洪牆緊急加高工程，減少暴潮影響。另，安平區運河及北門區永隆溝社區等感潮段目前均無積淹水情形。

水利局表示，丹娜絲颱風後，儘速完成護岸補強，減少再暴潮致災風險，經評估採取混凝土預鑄塊堆疊工法，具備節能、高效率及施工迅速等優點，能有效防範颱風引發的大浪問題，且於最短時間內完成防護作業，相關工作於7月20日前完成，大幅降低年度大潮影響，僅176線道受沙洲流失致路局部低窪有積淹水，由水利局持續搶修當中。

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另針對安平區台南運河旁地勢低窪地區，水利局已預先增設舌閥，封堵側溝通海連通管，並預佈6英吋抽水機1部，3英吋抽水機5部，輔以內水機械抽排。另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面高程較低處側溝可能有水位溢出，此為自然現象，於大潮過後會快速消散。

從長遠規劃而言，針對網仔寮汕沙洲復育等整體防洪強化計畫，台南市長黃偉哲已向行政院長卓榮泰爭取總額17.6億元的治水經費，提升台南沿海地區的防洪韌性。此外，呼籲市民朋友多利用「台南水情即時通」App，可提供即時水情資訊、防災警示與天候變化預警，協助市民提早因應，降低災損風險。

北門區永隆溝滿潮無溢堤。（水利局提供）

將軍區青鯤鯓緊急護岸加高。（水利局提供）

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