獨家》台中花6千萬改善人行道，民轟：設計爛、成路障

台中太平中興東路市府改善人行道，新鋪設的路緣石比鋪面高出10公分，住戶抱怨宛如路障。（記者陳建志攝）

2025/07/22 15:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平中興東路，市府獲國土署補助，斥資6千萬進行人行步道改善、拓寬，施工已近1年不但還沒完工，住戶更是抱怨，剛做好的人行道下雨就積水，路緣石比鋪面高了約10公分宛如路障，一不小心就可能踢到摔倒，人行道更鋪成斜坡，行動不便長輩、推娃娃車隨時可能摔倒，批評改善後比之前更慘，質疑設計、施工有問題。

太平中興東路從新平路到東平路口長約1公里多的路段，市府獲國土署補助，斥資6000萬進行人行步道改善、拓寬，從去年8月中起已施工近1年，兩旁住戶都希望趕快完工。

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近日更有住戶集體向本報投訴，張姓民眾不滿表示，自己賣家電每天要出貨、卸貨，不料施工前申請做斜坡，施工單位卻不准，硬是加了10公分高的路緣石，進出非常不方便，後來兩旁鄰居經過申請，才把路緣石打掉，但對面有住戶卻不用申請，透過民代反映就直接做斜坡，質疑根本是兩套標準。

湯姓住戶則抱怨，原本期待施工後人行道變平坦，沒想到做好後從186號至208號間的鋪面，卻是傾斜落差達10公分，不但正常人走起來歪一邊，長輩和推著嬰兒車的民眾，更是一不小心就可能摔倒，質疑花錢改善後比改善前更糟。

賣便當的詹姓住戶也說， 新做好的人行道不但下雨就淹水，路緣石還比人行道鋪面高出10公分，之前已經有吃完飯的客戶走出去，不小心踢到跌倒，不解要方便行人的鋪面為何多出路障？

太平成功里長洪大鈞無奈表示，年初就已經反映路緣石太高等問題，但市府建設局一句「照設計施工」就打發，現在已引發民怨，希望能想辦法解決。

台中太平中興東路市府改善人行道，住戶抱怨新鋪面傾斜，長輩、推嬰兒車的民眾一不小心就可能摔倒。（記者陳建志攝）

剛鋪好的鋪面卻顯老舊，民眾質疑施工品質有問題。（記者陳建志攝）

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