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    中正國小籃球場突塌陷 竹縣教育局將採透地雷達檢測

    中正國小昨天發生吊車經過籃球場時地面突塌陷，新竹縣政府教育局表示，已緊急搶修，將另以透地雷達檢測校舍範圍有疑慮區域，以維護師生安全。（記者廖雪茹攝）

    中正國小昨天發生吊車經過籃球場時地面突塌陷，新竹縣政府教育局表示，已緊急搶修，將另以透地雷達檢測校舍範圍有疑慮區域，以維護師生安全。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/22 14:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣中正國小昨天發生吊車經過籃球場時地面突塌陷，議員蔡蕥鍹憂心校園地基潛在風險，建議開挖進行安全檢測；對此，縣府教育局表示，目前先以灌水泥緊急搶修，因塌陷鄰近地下溝渠，將調閱圖面資料，另找廠商以透地雷達檢測校舍範圍有疑慮區域，以維護師生安全。

    教育局副局長林益洲說明，初步研判，中正國小籃球場表面凹陷後產生孔洞，又逢近期時常下雨，導致地表逕流水滲入，漸近造成下陷部分的土壤流失，恰逢重型機具載重經過無法承載，而造成單邊單輪下陷。

    中正國小昨天僱用吊車修繕校舍屋頂排水，完工後準備駛離，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈，沒想到救援車輛進入校園時，校門口地坪也出現凹陷，所幸都沒有人員受傷。

    教育局長楊郡慈表示，吊車和重型機具駛離校園後，先以灌水泥緊急搶修凹陷範圍；因塌陷地點鄰近地下溝渠，將調閱學校地下溝渠等圖面資料，另找廠商以透地雷達檢測有疑慮的區域。後續學校也會提報籃球場整建計畫，爭取補助經費改善。

    議員蔡蕥鍹認為，此事暴露校園地基潛在風險，呼籲新竹縣政府不可輕忽，建議進行操場與鄰近鋪面地基開挖及結構檢測，強化施工前地質調查與地基回填管理，以維護師生安全。#

    新竹縣議員蔡蕥鍹認為，中正國小籃球場地面塌陷暴露校園地基潛在風險，建議進行地基開挖及結構檢測，以維護師生安全。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣議員蔡蕥鍹認為，中正國小籃球場地面塌陷暴露校園地基潛在風險，建議進行地基開挖及結構檢測，以維護師生安全。（記者廖雪茹攝）

    吊車準備駛離中正國小，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈。（記者廖雪茹攝）

    吊車準備駛離中正國小，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈。（記者廖雪茹攝）

    吊車準備駛離中正國小，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈。（記者廖雪茹攝）

    吊車準備駛離中正國小，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈。（記者廖雪茹攝）

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