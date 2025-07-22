新北汐止中正市場原址改建大升級 2026下半年完工

新北市汐止中正市場未來將成為融合智慧、綠能、性別友善及實踐「鄰里共融」的新世代市場典範。圖為市場建物模擬圖。（新北市場處提供）

2025/07/22 15:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市汐止中正公有零售市場位於汐止火車站附近精華地段，現已啟動原址改建升級工程，翻新後的中正市場將於2026年下半年完工，改建總經費約3億元。新北市長侯友宜今（22）日參加動土典禮，期許市場不只提升硬體，更強化社區連結。

侯友宜表示，汐止中正市場已有逾50年歷史，因建物主體、硬體設備不符現代需求。為了留住傳統市場的人情味，市府自籌超過2億元與8700萬元中央補助款改建，總經費約3億元。

請繼續往下閱讀...

新北經濟發展局長盛筱蓉指出，改建的中正市場規劃地上3層、地下1層的多功能建築，地下樓層設置防空避難室與停車場，結合無障礙、婦幼與充電等設施；1樓為傳統零售市場，規劃肉品、生熟食及冷藏等分區，2、3樓設置複合式景觀餐廳與鄰里共融空間，期待成為具觀光功能的新型市場。

市場處處長李長奎說，2023年6月宣布啟動汐止中正市場的改建計畫以來，市府提出安置中繼市場、福興宮拆遷及未來市場搬遷等相關規劃，另考量攤商們的生計，自2024年9月至2025年1月期間，共減免5個月使用費，並補助攤商設備相關費用約65萬元，在中繼市場營運。

市場自治會會長莊玉容提到，中正市場是汐止人從小到大的記憶，非常感謝市府協助改建市場，提供未來更好的營運環境，改建期間原市場攤商已遷移至公園路忠順廟對面的中繼市場營業，期待早日回歸新市場經營。

新北市長侯友宜表示，市府改建（造）市場不遺餘力，未來新市場不僅提升硬體設施，更強化市場功能與社區連結，帶動汐止在地整體經濟發展與生活品質提升。（記者陳奕劭攝）

汐止中正公有零售市場舉辦開工動土典型，舞獅跳舞活靈活現。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法