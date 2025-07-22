台灣首位雙手移植教育者王致遠 獲師鐸獎肯定

國立中山大學副教授王致遠（右三），無懼四肢截除不減教學熱忱，以生命啟發生命榮獲今年度師鐸獎。（圖由中山大學提供）

2025/07/22 15:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學企業管理學系副教授王致遠，罹患非典型感染導致四肢截肢，是台灣第一位接受雙手異體移植的教育者，他不被重度身障擊敗，以溫柔而堅定的身影，陪伴無數年輕人走過生命中的風雨，榮獲教育部「師鐸獎」。

學生都說王老師是特別的教師，教過的學生小圓（化名）大一結束時，因學業不佳面臨二一被當，王老師鼓勵他出國看看不一樣的世界，赴英國短暫遊學，回國後果真明顯轉變，主動且積極學習、發問。後來小圓突然從課堂消失，王致遠得知小圓罹患大腸癌三期，儘管病情沉重仍努力回到校園學習，無奈仍不敵病魔離世，令人遺憾。

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另一位罹患腦癌的學生，在生病低潮時打電話向王致遠傾訴，王老師花數小時傾聽、分享自身經歷，幫助她重燃希望。

王老師因罹患非典型感染導致四肢截除，非但沒有阻礙他繼續教學，反而成為鼓舞學生的生命教材，並曾獲頒周大觀熱愛生命獎，多次榮獲中山大學傑出教學與優良導師獎、獲評為教育部教學實踐績優計畫，充分展現教學熱忱與生命韌性。

王致遠擁有英國曼徹斯特大學商學博士學位，任教15年來，致力於教學創新與學生輔導。

王致遠堅持「學習不應只限於課堂，而是一場探索與思辨的旅程」，課程中運用多樣教學方法，如影片、個案、實作任務，激發學生思考與表達，曾獲教育部績優計畫肯定。

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