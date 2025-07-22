南投轉運站結合交通、旅宿與商場 總投資10億元進軍招商大會

南投市交通轉運站開發案，基地總面積6413平方公尺，座落市區精華地段。（南投縣政府提供）

2025/07/22 14:13

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府推動中的南投市交通轉運站開發案，響應行政院「兆元投資國家發展方案」，近日參與由財政部舉辦的招商大會，力邀民間企業與金融資源共同打造具轉運、旅宿與商場功能的現代化複合式轉運服務中心。

南投縣政府指出，南投市交通轉運站基地位於南投市三塊厝段，鄰近三和三路商圈、家樂福大賣場與南投縣政府，屬南投市都市計畫區車站用地，總面積6413平方公尺，100%為縣有土地，縣府已完成整併，具立即開發條件，將採BOT開發模式，預計引入10席以上客運候車月台、百席以上停車位、商業設施與商務旅館，並結合國際級多功能視聽空間，提供旅客與在地居民多樣服務。

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縣政府表示，南投縣整體年觀光旅人次突破千萬，帶動轉乘與住宿空間需求高度成長，尤其在假日與旅遊旺季，住宿供給明顯不足，亟需整合型設施滿足交通、休憩與商務接待的多元需求。該案將以TOD大眾運輸導向開發理念出發，整合交通、旅宿、商業與智慧服務，將成為南投市首座結合交通、住宿、商場的三合一複合式商業服務中心。

縣政府說，該促參案預計於今年底（2025）公告招商，明年上半年完成簽約作業，總投資金額上看10億元，且基地容積率預計經都市計畫變更可放寬至250%，適合旅館、連鎖商場、交通營運業者與金融保險機構共同參與，推動地方創生與區域均衡發展。

南投市交通轉運站開發案，總投資額上看10億元。（記者張協昇攝）

南投市交通轉運站開發案，將打造結合交通、住宿、商場的複合式商業服務中心。圖為轉運站模擬外型示意圖。（南投縣政府提供）

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