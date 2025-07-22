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    有媒體稱政府為大罷免凍漲蛋價 遭農業部打臉

    有媒體稱政府為大罷免讓本週蛋價凍漲，農業部表示，蛋價都由蛋商蛋農決定，政府不可能因為政治因素干預蛋價。（資料照）

    有媒體稱政府為大罷免讓本週蛋價凍漲，農業部表示，蛋價都由蛋商蛋農決定，政府不可能因為政治因素干預蛋價。（資料照）

    2025/07/22 15:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕有媒體稱本週蛋價凍漲是農業部為了大罷免干預蛋價，農業部今（22日）嚴正駁斥，強調蛋價漲跌都是由蛋商與蛋農依產銷狀況協定，農業部尊重雙方協商結果，不可能因政治因素干預蛋價。

    之前雞蛋在1週內每台斤連漲6元後，北市蛋商公會日前宣布隨產銷平穩，雞蛋本週產地價、批發價維持不變，每台斤都各為28.5元、38元，但卻引起養雞協會不滿，養雞協會副理事長林漢章表示，目前的產地價28.5元只是打平成本，認為雞蛋應再漲3元。

    今卻有媒體報導指稱，農業部為了本週六將舉行的罷免立委選舉才凍漲蛋價，農業部嚴詞抨擊該報導不實，表示蛋價漲跌都是由蛋商與蛋農依照產銷狀況協定，農業部向來都是尊重雙方協商結果，不可能因為政治因素干預蛋價。

    農業部指出，丹娜絲風災重創中南部沿海區多處蛋雞場，除提供專案補助協助禽舍復健，也提供屋頂修繕專案補助，也強調風災過後政府最重要的任務是協助農民復耕復健，「請有心人士不要藉此散播不實訊息。」

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