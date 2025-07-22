新竹縣通知機車定檢全面e化 不再寄送紙本明信片

新竹縣政府環保局宣布，機車族的機車定檢，已經全面用e化採簡訊通知，不再寄發紙本明信片，請車主上網申辦相關手續。（記者黃美珠攝）

2025/07/22 14:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府環保局今天宣布全面推動「機車定檢e化通知系統」，改用簡訊取代原來的紙本明信片通知機車車主定檢，以此提供更即時、便捷的資訊傳遞。請車主們儘速上網申辦手機簡訊通知。車主只要掃描專屬QR Code或登入官方指定網站（https://hcepb-rmei.easylife.net.tw/sms.asp），接著登錄手機號碼，就能透過手機門號即時接獲簡訊提醒替愛「駒」辦理定期檢驗。

縣府環保局表示，空氣污染防制法規定機車出廠滿5年即須做第1次的定期檢驗，之後每年都要做後續的檢驗，而這個檢驗通知過去都是用明信片執行。如今該局全面用e化簡訊取代傳統的紙本明信片寄發定檢通知，車主除可更方便掌握定檢時間，也符合當前的環保減紙政策。

請繼續往下閱讀...

而這套系統資料蒐集目的單純，僅限用於發送定期檢驗的提醒簡訊，不會另做他用。這個專屬平台也由縣府環保局建置且維運，與新竹縣機車定檢站共同推廣，所以可以確保登錄資訊同步且即時就可更新。

至於前述QR Code是官方安全連結，掃描後僅需填寫車牌號碼、車主姓名以及手機號碼，不需要提供身分證字號、銀行帳號或任何密碼。

新竹縣的機車族們，即日起縣府環保局通車車輛定檢，不再寄明信片，請大家儘快申辦手機簡訊通知。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法