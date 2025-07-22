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    豪雨過後 台東知本林道飛瀑壯觀、林道成河

    知本林道飛瀑。（記者黃明堂翻攝）

    知本林道飛瀑。（記者黃明堂翻攝）

    2025/07/22 14:35

    〔記者黃明堂／台東報導〕受到薇帕颱風外圍環流影響，台東地區接連多日降下豪大雨，知本林道2.1公里處瀑布水量過大，飛瀑相當壯觀，瀑水已溢濺過路面成河。因台東山區邊坡落石不斷，考量遊客安全，林業及自然保育署台東分署轄管森林育樂場域、步道、林道仍維持封閉。

    原定今日開放知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道，因持續豪大雨，發生部分土石沖刷情形，稍早已實施預警性封閉措施。另嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）等，仍須進一步確認路況及進行巡檢，仍維持暫停開放。

    林業保育署台東分署知本工作站主任賴靖融表示，台東地區豪大雨天候影響，知本林道2.1公里處瀑布水量過大，已溢濺過路面，無法通行。也請民眾在路況尚未確認、瀑布水量過大及恐有落石疑慮的情形下，避免進入及靠近，分署將儘速完成勘查在確認安全無虞後再行公告開放。

    台東分署提醒民眾，近期因此次颱風外圍環流致使山區累積降雨量較大，且仍有發生大雨或局部豪雨機率，建議避免前往山區活動，並請隨時關注氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

    知本林道成河。（記者黃明堂翻攝）

    知本林道成河。（記者黃明堂翻攝）

    知本林道封閉。（記者黃明堂翻攝）

    知本林道封閉。（記者黃明堂翻攝）

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