台南4大月老聯手辦聯誼 高額紅包助牽良緣

台南4大月老聯手舉辦單身聯誼活動。（記者王姝琇攝）

2025/07/22 14:32

〔記者王姝琇／台南報導〕府城4大月老廟攜手規劃單身聯誼活動，將於8月24日登場，號召80位男性、60位女性參與，並祭出高額婚姻獎勵金，結婚禮金1萬元、生育新生兒再加碼2萬元、滿3週歲再補助3萬元，即起至7月31日受理網路報名。

祀典大天后宮、祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮及重慶寺攜手，推出「2025府城覓良緣．四大月老一線牽」活動，今日舉辦宣傳記者會。民政局長姜淋煌表示，設籍或任職於台南的單身男女手刀報名，在月老加持下，成就美好姻緣。

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姜淋煌說，活動巧妙融合4大月老廟各自神職特色，包括大天后宮「緣粉月老」掌管緣粉，助信眾求得好姻緣；祀典武廟「拐杖月老」斬斷爛桃花；興濟宮「闊嘴月老」擅長說媒；重慶寺「醋矸月老」助修復感情。

活動加碼推出「府城4大月老123增緣添好孕專案」，規劃高額的紅包禮金3重送，第1重「賀結婚好禮」步入婚姻致贈結婚禮金1萬元。第2重「弄璋弄瓦好禮」生育新生兒加碼補助2萬元。第3重「3週歲上學禮」加碼補助3萬元，補貼學費。

大天后宮主委張文輝指出，活動將在8月24日於台南大員皇冠假日酒店舉辦，預計招募80位男性、60位女性，須設籍或任職於台南市，男性限年齡介於70至85年次、女性介於72至90年次。活動當日規劃豐盛Buffet午宴與主題互動，及人氣配對票選、紳士淑女服儀獎、配對成功禮等，讓參與者不只獲得緣份，更有機會帶走實質好禮。

府城4大月老廟攜手規劃單身聯誼活動，將於8月24日在台南大員皇冠假日酒店登場。（記者王姝琇攝）

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