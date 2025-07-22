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    高碳洩漏事業申請2方向 環境部：8月底前詳細說明

    環境部長彭啓明表示，台灣碳費定價為每公噸新台幣300元，若企業提出並通過自主減量計畫，即可適用每公噸50或100元的優惠費率。（記者黃宜靜攝）

    環境部長彭啓明表示，台灣碳費定價為每公噸新台幣300元，若企業提出並通過自主減量計畫，即可適用每公噸50或100元的優惠費率。（記者黃宜靜攝）

    2025/07/22 14:06

    〔記者黃宜靜／台北報導〕我國碳費制度今年上路，環境部今日表示，高碳洩漏事業除了行業別認定外，也開放受國際衝擊的事業申請，詳細規畫最快將於8月底前說明。

    環境部長彭啓明今於2025國際企業論壇「定價而行 與國際對接策略」上表示，我國碳費制度今年上路，預計碳費徵收對象約252家企業（包括132家上市櫃公司），至2030年最多可減量3,700萬公噸CO2e（約占2005年排放量14%）。

    彭啓明指出，台灣碳費定價為每公噸新台幣300元，若企業提出並通過自主減量計畫，即可適用每公噸50或100元的優惠費率。目前提出自主減量計畫的事業單位，約8成爭取繳交100元的碳費。其中，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，目前第1期為0.2，即碳費可再多打2折。

    環境部政務次長施文真會後採訪表示，目前規畫8月上旬會召開碳費費率審議會，預計將討論自主減量計畫收件情況、高碳洩漏風險事業認定。

    針對高碳洩漏風險認定規劃，施文真表示，目前主要會透過行業別認定及維護產業國際競爭力2大方向，決定列管對象，前者是依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要為石化、水泥、鋼鐵等產業，經審查後適用至2030年。

    施文真進一步說明，為維護產業國際競爭力，將以3指標考量，包括：特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上，以及已面對國際商品傾銷風險者，事業單位需每年提交申請，經審查後適用該年度。目前初步盤點影響數不多，主要為ICT產業。

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