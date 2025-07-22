100場免費「巷仔內」導覽遊萬華 商圈估業績成長3成

萬華街區發展協會理事長洪文和（左1）、台北副市長林奕華（左2）、商業處長高振源（右1）推薦在地小吃。（記者孫唯容攝）

2025/07/22 15:05

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市萬華富含深厚人文，不僅有歷史廟宇，還有銅板美食，商業處以「漫步艋舺」、「漫步城中」為主題，推出100場免費遊程，集結20位以上專業導覽師，深度介紹街區，活動將在七月最後一週推出，在地商圈認為透過擴散效益，業績預估至少成長3成。

台北市副市長林奕華表示，整體活動透過萬華及城中商圈串接成廊帶，推出免費的100場遊程，集結20位以上熟稔在地歷史脈絡、生活文化，並具豐富經驗的專業導覽師，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書《做工的人》作者林立青，也安排特色店家的店主分享品牌故事，並提供試吃、試飲、簡易手作等互動體驗環節。

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林奕華說，整體商圈能蓬勃發展，不能只辦單次活動，必須以長期性的活動來促進街區，參加民眾還可獲得「漫步艋舺」集章摺頁，藉以吸引民眾入店集章，希望可以透過有創意且系統性的方法，讓更多人願意到萬華來觀光，有人潮就會有錢朝。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和表示，漫步艋舺活動結合在地的宮廟、凱達的格萊天漾大飯店合作，包含住宿即可參加導覽，同時店家也推出新產品宣傳，業績預估至少漲3成以上。

商業處長高振源介紹，遊程推出5條路線，從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到夜間熱鬧非凡的「艋舺夜未眠」及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」等，今天邀請「鬧著玩」團隊的浩子搶先踩線，合體林奕華副市長品嚐經典小吃、聆聽巷口故事。

今天邀請「鬧著玩」團隊的浩子搶先踩線，合體林奕華副市長品嚐經典小吃、聆聽巷口故事。（記者孫唯容攝）

台北市萬華富含深厚人文，不僅有歷史廟宇，還有銅板美食，商業處以「漫步艋舺」、「漫步城中」為主題，推出100場免費遊程，集結20位以上專業導覽師，深度介紹街區。（記者孫唯容攝）

活動將在8月1日正式上線，在地商圈認為透過擴散效益，業績預估至少成長3成。（記者孫唯容攝）

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