80歲以上免巴氏量表新制將上路 符合特定條件家庭可走「綠色通道」

衛福部次長呂建德表示，分流措施應可如期於7月底、8月初上路。（記者林志怡攝）

2025/07/22 13:16

〔記者林志怡／台北報導〕立法院去年三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者免經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護工，外界擔憂排擠重症者的照顧需求。對此衛福部表示，民眾在申請空窗期可使用長照服務，並將提供符合特定條件的患者「綠色通道」，適用範圍待勞動部公布。

衛福部次長呂建德指出，「就業服務法」第46條修正後，預估增加10萬名需求者，衛福部與勞動部舉行多次雙次長會議，討論因應作為，包括「申請期間的空窗期，民眾可使用長照服務」與「提供重症患者綠色通道」等，確保重度、極重度家庭可以得到幫助，相關措施應能如期在7月底、8月初上路。

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衛福部長照司長祝健芳補充，未來將採取行政分流作法，80歲以上、不屬於重症的家庭會交由勞動部處理，衛福部則著重於重症需求，綠色通道適用範圍則由勞動部公布。

祝健芳也提到，未來將由各地方長期照顧管理中心（照管中心）受理需求並依據內容做出區別，近期衛福部也將執行外看申審（外籍看護申請審查）教育訓練，確保適用綠色通道的個案在1天內完成審查，以利後續轉介至跨國勞工事務中心等媒合移工。

此外，祝健芳說，目前地方政府計有65名外看申審人力，衛福部也已提出人力申請，今年希望能增加至101人，勞動部將採取分階段撥補方式補充人力經費至衛福部，再由地方政府啟動遴選程序，依據案量分配。

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