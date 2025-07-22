王婉諭批新埔文山步道暗藏危機 卻成縣府近期觀光主力

時代力量黨主席王婉諭說，新埔文山步道如圖潛藏對來客的危機。（時力新竹縣黨部提供）

2025/07/22 14:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮公所獲中央補助整建的文山步道，今天被時代力量黨主席王婉諭質疑暗藏危機，縣府不知不覺，還納為近期「森遊竹縣皮皮獅探險隊」的觀光活動推薦步道之列，號召全國來客前往一探。她認為，縣府推動觀光應同步檢視推薦點的整體狀況與使用安全，避免政策與實況有落差，且儘速公開整修資料並啟動必要的檢討與補強，確保民眾安全與山林環境永續。

縣府交通旅遊處表示，文山步道整建工程並非縣府所做，而「2025森遊竹縣皮皮獅探險隊」活動已邁入第3週，累計超過7900人次參與，並有290人10條步道都已經完登。活動啟動前，該處就曾邀步道管理單位開會確認場域狀況過，並派出10名「刺客」實際走踏，確認步道環境適宜後才啟動挑戰任務。

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新埔鎮公所則表示，未曾收到有關文山步道暗藏危機等的反映，已派員到場再確認，日後會加強後續的維護和管理。

王婉諭說，文山步道2021年整修後就被投訴部分路段施工粗糙、坡面裸露、水土保持措施不足。近日他們又接獲整修後的文山步道沿線坡地處理未盡周延，有部分路段坡面裸露、缺乏護坡設施，且步道開闢改變山坡地形，引發對水保與使用安全的疑慮。

她要求縣府應主動釐清與改善，馬上公開步道整修計畫、預算執行以及驗收報告，且派員實勘針對民眾反映的坡面裸露、水保設施不足等情況提出改善計畫，並審慎評估步道目前是否仍適合持續作為觀光推廣的主軸。

時代力量黨主席王婉諭說，新埔文山步道如圖潛藏對來客的危機。（時力新竹縣黨部提供）

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