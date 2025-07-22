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    加強專利教育 新北推高中職「專利星鏈計畫」課程

    新北市教育局今（22）日與經濟部智慧財產局、專利師公會及大專校院合作啟動「專利星鏈計畫」。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局今（22）日與經濟部智慧財產局、專利師公會及大專校院合作啟動「專利星鏈計畫」。（記者黃子暘攝）

    2025/07/22 14:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕學子創新創作，也能取得專利保護。新北市教育局今（22）日與經濟部智慧財產局、專利師公會及大專校院合作啟動「專利星鏈計畫」，教育局長張明文說，新北市自114學年度升級推動「專利教育」核心的高中職課程，內容涵蓋法規實務、專利文件撰寫等。

    張明文指出，新北市自112學年度起推動專利教育，至今已有19件學生專利申請成功，114學年度起升級為「專利星鏈計畫」，普通高中也納入辦理對象，課程內容包括專利檢索、AI輔助創作、專利文件撰寫及智慧財產法規實務等，並由合作單位聯合指導，協助教師將專利知識融入跨領域課程，邀請基隆、台北與桃園市共同參與，達成校校設置專利教師、AI+專利實作課程、促進與科大及產業育才鏈結的4項核心行動。

    他表示，教育局同步提供專利申請規費補助及專業諮詢機制，鼓勵教師幫助學子，將研習成果具體轉化為創新專案。

    泰山高中校長孔令文表示，「專利星鏈計畫」是創意課程延伸，更是智慧財產教育的躍進。新北高工主任汪師弘則說，智慧財產概念、申請流程到課程實踐皆具實用性，有效提升教師指導學生開展專題、保護創新成果的能力。

    教育局補充，教育局將辦理全國首場「AI應用專利實作營」課程，涵蓋AI輔助專利檢索與實作，預計辦理兩梯次（7月28、29日與8月11、12日），開放國中9年級及高中1、2年級學生報名參加，詳情可洽「新北市中小學寒暑假育樂營」網站。

    新北市教育局今（22）日與經濟部智慧財產局、專利師公會及大專校院合作啟動「專利星鏈計畫」。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局今（22）日與經濟部智慧財產局、專利師公會及大專校院合作啟動「專利星鏈計畫」。（記者黃子暘攝）

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