台師大女足抽血案》外界出現威脅女足隊言論 教育部：將嚴格查處

教育部學特司長吳林輝率隊訪視台師大輔導計畫，提及若有出現女足隊員不友善及威脅言論，呼籲向教育部申訴，將嚴格查處。（記者楊綿傑攝）

2025/07/22 13:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案引發一連串校園霸凌與研究倫理問題，教育部今由學特司長吳林輝率隊前往台師大校本部訪視女足隊專案輔導計畫執行情況，他會後指出，校內、校外都有準備輔導諮商資源可供學生選擇，針對出現女足隊員不友善及威脅言論，也呼籲向教育部申訴，將嚴格查處。

台師大女足隊教練周台英被指控要學生「抽血換學分」進行學術研究，且抽血動作也驚爆是由非醫事人員進行，事後多日後周台英才與研究計畫主持人陳忠慶，在台師大校長吳正己陪同下向女足隊員及家長、社會大眾道歉，校方並提出學生輔導措施盼彌補。教育部常次朱俊彰當時也強調，優先強化學生輔導，並將入校檢視輔導機制。

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吳林輝會後接受訪問指出，先前有請學校訂完整輔導計畫，今除瞭解輔導計畫是否完整，也提醒缺漏的部分。在輔導機制上，有感受到全校都動起來了，其實學校過去就有不錯的體制在，只是在處理過程中，同學失去對學校的信任，因此這次也找了專業團體一起協助，學生可以透過學校進行輔導諮商，如果要尋求外部資源，也可不用透過學校，教育部後續會公布求助窗口。

吳林輝說明，目前檢調已經介入調查，有些學生會被約談，面對司法調查時會產生焦慮、不安的情況，學校目前已有安排師長陪同，並準備好法律顧問，同學對將來面對情況有疑惑時都能提供協助。在暑假所剩1個多月中，校方會把所有工作都會準備好，不管心理諮商、法律諮詢或其他輔導措施，並會陸續通知在學生、剛畢業的學生，以及過去幾年校友，有需要者都能使用相關資源。

吳林輝特別提到，這段期間球員的身心壓力很大，甚至外界也有不友善、受威脅的言論，內容包括影響她們的任教、實習、比賽等，讓隊員感受更不好，教育部認為有必要遏止，因此今天也跟校方溝通，希望一起支持保護球員，不要讓不友善的言論擴散。若有接到相關言論，呼籲同學勇敢向教育部所設單一窗口申訴，將嚴格查處，絕不寬貸。

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