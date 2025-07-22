老舊圖書館變身療癒閱讀空間 新北蘆洲永平分館重新開館

擁有30年歷史的新北市立圖書館蘆洲永平分館，歷經10個月空間優化，今日重新啟用。（記者羅國嘉攝）

2025/07/22 13:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕擁有30年歷史的新北市立圖書館蘆洲永平分館，歷經10個月空間優化工程，今（22）日重新啟用。全新空間以「蘆荻泛月」意象為靈感，導入大地色系「蘆荻黃」與蘆葦生態設計，結合社會情緒學習（SEL）概念，打造自然療癒、具情緒紓壓功能的閱讀環境。

新北市副市長朱惕之出席啟用儀式表示，永平分館的翻新展現老屋再利用的價值，不只是硬體提升，更是閱讀品質的全面蛻變。全館融入蘆洲在地特色，規劃多元閱讀空間與功能區，提供市民溫暖、舒適且富有情感連結的閱讀場域。

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新北市立圖書館說明，圖書館設置「減壓閱讀角」，依據SEL核心五力，包含自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決定，打造5個主題區域，提供療癒書籍與小物，幫助讀者面對壓力、學習情緒調節，實踐心靈自癒。

除療癒區外，館內空間也全面升級，靠窗閱讀區採用吧檯設計；兒童閱覽區設置閱讀樹與童趣座階，搭配上萬冊生態繪本、感官教具與親子共讀區，並規劃樂齡閱讀、視聽資料、在地知識學、多元文化等主題專區，滿足不同年齡與需求的讀者。

新北市立圖書館表示，為慶祝重新開館，永平分館推出一系列活動，包括7月26日、27日「貓頭鷹偵探感官盆暑假探索營」；8月2日、9日、16日、30日「小小生物觀察營」；8月6日「我與情緒的距離」、8月20日「其實你懂我—親子情緒共感」；7月26日、8月9日「聽蘆洲」週六故事劇場；7月22日至8月27日「鏡頭下的濕地家族攝影展」及8月3日至12月28日「地球影展」等。

閱讀小間裡設有情緒卡、書跟紓壓小物。（記者羅國嘉攝）

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