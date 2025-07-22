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    低壓帶生成熱帶擾動99W！ 颱風論壇曝對台影響關鍵

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，大低壓帶中容易冒出小低壓，現在又多了一個熱帶擾動99W，預計未來3天將穿越巴士海峽、進入南海，如果99W與菲律賓東方97W互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，大低壓帶中容易冒出小低壓，現在又多了一個熱帶擾動99W，預計未來3天將穿越巴士海峽、進入南海，如果99W與菲律賓東方97W互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。（圖擷取自臉書）

    2025/07/22 13:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方的熱帶擾動蓄勢待發，對此氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，大低壓帶中容易冒出小低壓，現在又多了一個熱帶擾動99W，預計未來3天將穿越巴士海峽、進入南海，如果99W與菲律賓東方97W互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，大低壓帶中容易冒出小低壓，現在又多了一個熱帶擾動99W，目前位於菲律賓呂宋島東北方，預計未來3天將穿越巴士海峽、進入南海，部分數值模式支持99W進入南海後，有機會小幅增強，後續發展仍需觀察。

    粉專直言，此外還得特別留意99W與菲律賓東方97W之間的互動情況，如果兩者互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場，整體形勢就會出現變化，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。

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