新北身心障礙、市民聯合徵才明登場 釋出逾1300個職缺

徵才現場提供履歷健檢服務，協助求職者確立職涯方向。（圖由勞工局提供）

2025/07/22 12:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府就業服務處將於明天（23日）上午10點至下午2點，在三重區光興市民活動中心舉辦「2025身心障礙者及市民就業徵才活動」，邀請23家廠商進駐，提供超過1300個工作機會，最高薪資上看58K。

就業服務處指出，本次徵才活動邀請多家友善廠商，其中零售量販業佔4成，釋出近900個職缺，包括家樂福超市、屈臣氏、統一超商、美廉社、全家便利商店等，廠商的營業據點分布廣闊，可依求職者的居住地就近分配；待遇方面，以餐飲服務業最為亮眼，開出40K至58K以上的儲備幹部職缺。

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就服處表示，配合民眾就業多元化需求，本場提供部分工時職缺，例如台灣愛達福樂檢驗技術有限公司徵求兼職檢驗人員，洋美環境維護公司也招募兼職清潔人員。

另外，活動現場設有「履歷健診」攤位，協助求職民眾確立職涯方向、輔導面試技巧，為方便身心障礙者找工作，提供手語翻譯及復康巴士接駁服務，接駁點位於台北橋捷運站出口，有專人指引搭乘至活動會場，詳情上「新北人力網」查詢。

新北市政府就業服務處將於7月23日上午10點至下午2點，在三重區光興市民活動中心舉辦「2025身心障礙者及市民就業徵才活動」。（圖由勞工局提供）

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