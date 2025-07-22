望安綠蠵龜保育區今年13窩蛋卵 編號139母龜貢獻良多

編號139母龜自1995年望安綠蠵龜保育區成立，是最規律登岸產卵母龜。（澎湖縣農漁局提供）

2025/07/22 12:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣第一個綠蠵龜產卵保育區-澎湖望安島，自1995年成立保育區後，年年都有母龜登岸產卵紀錄，其中編號139的母龜呈現規律產卵，前半期每3年登岸產卵、後半期每2年登岸產卵，貢獻良多殊榮當仁不讓，今年至今已登岸產卵3頭母龜，產下13窩蛋卵，139就是其中1頭。

台灣沿海共有5種海龜，分別是綠蠵龜 、赤蠵龜 、玳瑁 、欖蠵龜 和革龜，其中又以綠蠵龜最常見，澎湖都有發現紀錄，因族群數量瀕危，因此農業部（農委會）於1989年依野生動物保育法，將5種海龜皆列為瀕臨絕種保育類野生動物。

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澎湖縣望安島的綠蠵龜產卵地，為台灣地區目前僅存較穩定的產卵地，為了保護全球性的瀕臨絕種的綠蠵龜及其產卵棲地，使綠蠵龜族群得以持續繁衍，澎湖縣政府於1995年1月將該縣望安島沙灘公告劃設為野生動物保護區，夜間20時至翌日5時為管制時間。

每年5至10月為綠蠵龜的產卵季，成熟母龜在滿潮的夜晚上岸，於海水不易沖刷的沙灘旁的草地或草地邊緣產卵，先以前肢挖掘一個約1平方公尺的大洞，以容納龜身，再以後肢挖掘一個約60至80公分的小洞，以備產卵之用。母龜產卵一般約需15分鐘，產完卵後再撥土掩埋，然後爬回大海，整個過程約花費1至2小時。每頭母龜在一個產卵季節可以生3至7窩卵，產卵間隔期約為2週左右，每窩約100個卵，1頭母綠蠵龜平均2至9年才會再上岸產卵，編號139母龜最符合這項定律。

望安綠蠵龜保育區夜間8時至翌日5時管制進出，方便綠蠵龜登岸產卵。（澎湖縣農漁局提供）

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