二仁溪2.2萬噸廢棄物 南市府：獲中央補助 2028年完成清除

台南市獲中央核定二仁溪整治經費13餘億元，2028年前將清除2.2萬噸廢棄物。（南市環保局提供）

2025/07/22 12:28

〔記者王姝琇／台南報導〕為徹底解決二仁溪污染問題，南市府積極向中央爭取經費推動「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案」，總預算13億元432萬元已獲核定，預計2028年前清除約2.2萬公噸廢棄物，為重建清澈水質與生態復甦邁出關鍵。

二仁溪曾是台灣污染最嚴重的河川之一，早年遭非法廢五金熔煉業侵害，導致環境破壞嚴重。環境部於2000年成立「二仁溪違法熔煉業污染整治專案小組」，大規模查緝非法行為，並將該流域納入「台灣地區河川流域及海洋經營管理方案第1期計畫」，協助成立地方巡守隊，有效防堵污染源頭。

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南市環保局長許仁澤表示，歷經多年努力，整治已見成效，二仁溪污染污染程度從2002年的100%重度污染，降至2024年的21.5%，展現中央與地方長期投入的成果。

此次第2期清理專案，將鎖定流域內台南、高雄尚未處理的4處場址，由南市統籌進行清理改善，預計清理約2.2萬公噸廢棄物，並導入先進篩分技術進行污染物分類處理，藉此降低清理成本，減少環境衝擊。

市長黃偉哲強調，二仁溪整治是中央與台南市、高雄市跨單位攜手合作的典範，未來會持續強化環境監測與長期保育機制，全力讓二仁溪恢復清澈、重現水岸生機，成為市民親水、共榮的生態河川。

許仁澤說，此次專案除致力清除污染源，亦將積極與長期關心二仁溪之環保團體、當地居民溝通協調，降低施工期間對生活的影響，並確保清理作業全程符合環境法規與社會期待。

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