苗栗高接梨品質優 台北市花博爭豔館辦行銷

苗栗縣高接梨果實碩大，品質佳，深獲消費者青睞。（記者張勳騰攝）

2025/07/22 12:33

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣高接梨種植面積約1200公頃，今年全縣豐水梨評鑑，共選出26組優質水梨，今（22）日在苗栗縣政府第一辦公大樓舉行頒獎典禮，由三灣梨農王信宗奪得特等獎殊榮；而即日起到8月下旬都是高接梨的產期，苗縣府也輔導農民於7月26日、27日在台北市花博爭豔館舉辦苗栗高接梨展售會，行銷苗栗的優質水梨。

今天由三灣鄉農會主辦的行銷記者會取名為「甘甜蜜意豐貓梨」，巧妙的將苗栗縣主要的梨種「甘露梨」、「蜜雪梨」、「豐水梨」融入主題，行銷苗栗的高接梨，歡迎大家一起「瘋貓梨」。

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苗栗縣高接梨種植面積達1200公頃，縣內的南庄鄉、三灣鄉、頭份市、大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮，都有果農種植；近年來面對氣候變遷、梨穗不足、嫁接成功率降低等許多考驗，但果農累積多年的種植經驗，仍種植出優質的鮮梨果實，各具特色及美味；苗縣府也積極推廣宣傳，即日起一直到8月下旬，還有蜜雪梨、新興梨、甘露梨輪番採收，品嘗鮮梨正是時候。

苗栗縣長鍾東錦（左2）及三灣鄉長李運光（左3）等人，行銷苗栗縣優質高接梨。（記者張勳騰攝）

苗栗縣豐水梨評鑑舉行頒獎典禮，由縣長鍾東錦（左3）頒獎給特等 獎得主王信宗（左4）。（記者張勳騰攝）

苗栗縣的高接梨，有甘露梨、蜜雪梨、豐水梨及新興梨等品種，到8月下旬陸續上市。（記者張勳騰攝）

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