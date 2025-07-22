熱帶性低氣壓最快明生成 大罷免投票日西半部整日有雨

今明定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/22 11:55

〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方的熱帶擾動蓄勢待發，中央氣象署預估，這處低壓系統最快明天增強為熱帶性低氣壓，並將北上朝琉球群島前進，週四、週五最接近台灣，雖週六大罷免投票當日已經減弱並逐漸遠離，但屆時西半部地區仍是整日有雨的天氣，東半部地區則需注意午後雷陣雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，目前菲律賓東方海面有熱帶系統發展，系統成熟後將往北朝琉球群島方向移動，預計週四、週五較接近台灣東方或東北部海面，但實際靠近程度、系統強度、對台灣影響程度還有待觀察。

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此外，中央氣象署預報員黃恩鴻補充，菲律賓東方的熱帶擾動可能在明天較明顯發展，預期強度將以熱帶性低氣壓機會最高，但也不排除增強至輕度颱風下限。

伍婉華表示，未來1週台灣仍處於低壓帶內，容易出現局部較大雨勢，今日花東至恆春半島整日有短暫陣雨或雷雨，東北部、桃園以北地區則有局部零星短暫降雨，中部以南地區以午後雷陣雨為主；明日水氣稍有減少，桃園以北、東半部地區仍有短暫降雨出現，其他地區則有午後陣雨，山區需注意局部大雨。

週四、週五因低壓系統接近台灣東方或東北方海面，北部、東北部、中南部、澎金馬地區斷續有降雨出現，基隆北海岸、北部地區雨時較長，有局部性降雨，其他地區午後陣雨，中南部地區、各地山區有局部較大雨勢。

伍婉華說，週六至下週一天氣仍不穩定，北部、中南部地區、澎金馬有斷續短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後雷陣雨，另近期台灣附近仍有長浪發生，加上時逢大潮，民眾前往海邊活動務必注意。

不過，伍婉華提醒，週六的天氣實際情況視低壓系統影響情況而定，目前預估西半部地區、澎金馬有短暫陣雨或雷雨，東半部地區則是午後雷陣雨為主的天氣。

未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

今明長浪即時訊息。（圖由中央氣象署提供）

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