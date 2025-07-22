為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汐止康寧街完成拓寬 侯友宜：白匏湖生態園區2029完工

    新北市長侯友宜（右四）視察汐止康寧街拓寬工程，重申市府努力改善人行環境的決心。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（右四）視察汐止康寧街拓寬工程，重申市府努力改善人行環境的決心。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/22 12:08

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（22日）視察新北市汐止區白匏湖與康寧街拓寬工程。強調市府致力於環境保護與人本交通，期盼為地方民眾留下更好的自然品質與通行環境。

    侯友宜表示，為維護珍貴的自然環境，市府整建白匏湖生態園區，並由環保局推動資源循環中心，預計2029年完工，杜絕對汐止山林被二次破壞，讓白匏湖成為低海拔保育類動物的棲地。

    新北市工務局長馮兆麟指出，白匏湖將設置步道、湖岸觀景平台與多項生態體驗設施，總經費約3.3億元。進駐白匏湖的資源循環中心將設置多處生物廊道與補償設施，確保保育類動物棲息、覓食的環境。

    新北市政府2010年起陸續推動康寧街拓寬工程，第三期工程近日已改善完成。馮兆麟說明，一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程收回荒廢的麥帥公路舊址與被占用的土地，協調台電與高公局10處電桿，串聯汐止社后地區整體路網。

    養工處長鄭立輝指出，工程範圍包含康寧街474巷及湖前街2巷，透過土地活化、打通瓶頸，全寬開闢兩路段、拆除違建、占用排除取回土地後，重新配置景觀步道、人行道、車道與停車場1座。並設置Ubike2.0延伸康寧街主線，最大化活用閒置空間，同時舒緩當地民眾停車需求。

    侯友宜表示，康寧街三期工程未來將相互串聯捷運汐東線以及同興路穿越地下道，相信有效改善人行環境。另外，康寧街工程完工後配合國道1號南下新設匝道，紓解社后地區通勤壓力。

    新北市汐止區白匏湖是擁有豐富生態資源與美麗湖光山色的秘境。（記者陳奕劭攝）

    新北市汐止區白匏湖是擁有豐富生態資源與美麗湖光山色的秘境。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（右四）視察新北市汐止區白匏湖，強調維護環境保育。右三為立委廖先翔、右二為副市長劉和然。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（右四）視察新北市汐止區白匏湖，強調維護環境保育。右三為立委廖先翔、右二為副市長劉和然。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播