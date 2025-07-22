汐止康寧街完成拓寬 侯友宜：白匏湖生態園區2029完工

新北市長侯友宜（右四）視察汐止康寧街拓寬工程，重申市府努力改善人行環境的決心。（記者陳奕劭攝）

2025/07/22 12:08

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（22日）視察新北市汐止區白匏湖與康寧街拓寬工程。強調市府致力於環境保護與人本交通，期盼為地方民眾留下更好的自然品質與通行環境。

侯友宜表示，為維護珍貴的自然環境，市府整建白匏湖生態園區，並由環保局推動資源循環中心，預計2029年完工，杜絕對汐止山林被二次破壞，讓白匏湖成為低海拔保育類動物的棲地。

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新北市工務局長馮兆麟指出，白匏湖將設置步道、湖岸觀景平台與多項生態體驗設施，總經費約3.3億元。進駐白匏湖的資源循環中心將設置多處生物廊道與補償設施，確保保育類動物棲息、覓食的環境。

新北市政府2010年起陸續推動康寧街拓寬工程，第三期工程近日已改善完成。馮兆麟說明，一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程收回荒廢的麥帥公路舊址與被占用的土地，協調台電與高公局10處電桿，串聯汐止社后地區整體路網。

養工處長鄭立輝指出，工程範圍包含康寧街474巷及湖前街2巷，透過土地活化、打通瓶頸，全寬開闢兩路段、拆除違建、占用排除取回土地後，重新配置景觀步道、人行道、車道與停車場1座。並設置Ubike2.0延伸康寧街主線，最大化活用閒置空間，同時舒緩當地民眾停車需求。

侯友宜表示，康寧街三期工程未來將相互串聯捷運汐東線以及同興路穿越地下道，相信有效改善人行環境。另外，康寧街工程完工後配合國道1號南下新設匝道，紓解社后地區通勤壓力。

新北市汐止區白匏湖是擁有豐富生態資源與美麗湖光山色的秘境。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（右四）視察新北市汐止區白匏湖，強調維護環境保育。右三為立委廖先翔、右二為副市長劉和然。（記者陳奕劭攝）

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