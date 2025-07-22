輻射蘑菇闖關失敗！放射性超標2倍 遭邊境攔截

最新邊境查驗發現，一批來自羅馬尼亞的「新鮮黃蘑菇」被驗出放射性核種銫-137超標。（圖由食藥署提供）

2025/07/22 12:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（22日）公布最新邊境查驗結果，其中一批來自羅馬尼亞的「新鮮黃蘑菇（Cantharellus cibarius）」被驗出放射性核種銫-137超標，總重7公斤，已依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，這批違規黃蘑菇由聯馥食品股份有限公司進口，品牌為「LA TABLE」，來自羅馬尼亞廠商「LA TABLE DE ROLAND」。檢驗結果顯示，「銫-137」濃度達每公斤214.1貝克，遠高於我國對銫-134與銫-137合計上限每公斤100貝克。

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值得注意的是，聯馥食品並非首次因進口「輻射食品」被查獲違規，自2023年以來，該公司已有5批進口菇類產品不符規定，其中4批因放射性污染遭邊境攔截，另1批則檢出農藥殘留超標。鄭維智表示，除當場攔截並依法退運或銷毀違規產品，食藥署也會針對違規業者提高查驗頻率，查驗自一般抽批調整為加強抽批查驗。

最新邊境查驗共有10批產品違規遭退運或銷毀，其中來自越南的鮮榴槤占3批，為違規最多的品項，除了農藥殘留超標外，其中一批還檢出重金屬鎘含量超標。另有來自印度的咖哩粉、中國的乾燥薄荷與乾玫瑰花也驗出農藥殘留不符規定。

鄭維智進一步說明，違規榴槤分別來自英吉利貿易有限公司、農峰貿易股份有限公司與福田企業社。違規項目包括重金屬鎘每公斤0.06毫克、不得檢出的農藥達特南及除草劑二四地，以及賽速安殘留量超出限值，3家業者現均被列入逐批查驗名單。

食藥署統計，今年1月14日至7月14日間，越南鮮榴槤報驗684批中，有13批不合格，不合格率達1.9%，自7月22日起至8月21日止，越南進口鮮榴槤將全面實施100%逐批查驗。

最新邊境查驗有3批來自越南的鮮榴槤違規。（圖由食藥署提供）

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