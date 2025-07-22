逢甲大學樹倒壓死人 專家呼籲樹木健檢

樹木安全管理研討會在陽明大樓舉行。（記者歐素美攝）

2025/07/22 13:11

〔記者歐素美／台中報導〕台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今天在台中市一場研討會中表示，逢甲大學上月發生樹倒1死3傷事件影響，呼籲樹木健檢是必要的，並將今年的研討會主題定為台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家探討，有日本樹醫提出樹木基盤改善研究，另有災損和風險評估，樹木病蟲害預防與管理討論。

顏志恒表示，逢甲大學樹倒是褐根病，導致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病致根系整個被淘空，樹才整棵倒下。

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顏志恒說，逢甲事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作。他呼籲樹木健檢是必要的，養護、修剪和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。

日本社團法人街路樹診斷協會副會長笠松滋久表示，樹倒原因很多，有枝條折倒，也有根斷，樹倒是生長環境不夠，根無法拓展，大樹種植範圍要大，否則颱風來就倒，有些新工程在行道樹旁，如果切斷根部就無法支撐，樹就容易倒，強調種樹過程土壤要處理好，樹才不容易倒。

這項研討會今天在台中市政府陽明大樓陽明大樓召開，邀請日本一般社團法人街路樹診斷協會副會長山下得男，演講「巨樹、老樹、受保護、巨徑樹的移植」，副會長笠松滋久演講「日本的樹木健全生長的植栽基盤構造」，嘉義大學森林暨自然資源學系教授李嶸泰演講「樹木根土互制行為與力學特性」，台灣樹木醫學學會常務理事曾檉銳演講「颱風樹木災損調查研究與分析」，嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳演講「樹木風險評估」，中興大學農業推廣中心副教授、台灣樹木醫學學會理事長顏志恒演講「認識常見樹木害與預防管理」，約200人參加。

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