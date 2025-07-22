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    獨家》逾65米天選巨木藏身雪霸玉山丹大 找樹的人：2條件缺一不可

    大安溪倚天劍為台灣最高樹，樹高達84.1公尺。（林試所提供）

    大安溪倚天劍為台灣最高樹，樹高達84.1公尺。（林試所提供）

    2025/07/22 11:59

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林試所副研究員徐嘉君和成大教授王驥魁共組「找樹的人」團隊，團隊透過光達確認台灣共有941棵65公尺以上巨木，其中巨木最密集之處就在雪霸國家公園，其次玉山國家公園，第3則是丹大保護區，徐嘉君推測跟生態環境和區域是否位於大規模崩塌地有關。

    「找樹的人」團隊今年初開箱台灣最高樹、樹高達84.1公尺的「大安溪倚天劍」，並透過光達確認台灣目前有941棵超過65公尺的巨木，團隊又進一步比對光達與空拍圖，確認超過65公尺以上巨木最密集的地方就在雪霸國家公園（249棵、7萬6850公頃）；其次為玉山國家公園第2（225棵、10萬3121公頃）；第3為丹大保護區（164棵、10萬9952公頃）。

    徐嘉君表示，台灣65公尺以上巨木的樹種多為台灣杉、雲杉、香杉等，至於為何巨木密集的區域都集中在中南部山區，尤其雪霸丹大一帶特別密集，首先是這些巨木都是生長在溫度穩定的溪谷，還有團隊套疊航照圖與地質敏感區域圖後，發現這些巨木都在崩塌區域之外，也就是這些巨木可以長好長高，關鍵就在生態條件與是否位於崩塌區，「這些都是天選巨木，只能說運氣也是（成為巨木）實力的一部分。」

    徐嘉君進一步指出，這些現存的巨木都恰巧幸運避開颱風或洪水造成的大規模崩塌區，但八八風災的重災區大鬼湖、雙鬼湖等雖然台灣杉密度高，但區域內卻少見65公尺以上巨木，推測可能就是風災過後崩塌造成的影響。

    徐嘉君表示，隨極端氣候愈趨嚴峻，對巨木生存也構成更大挑戰，比較10年前後的光達圖就可發現，台灣巨木已經消失5%，團隊接下來就會針對巨木的生存條件等後續分析發表更詳盡的論文。

    台灣目前發現的巨木可長到超過65公尺高，林試所副研究員徐嘉君認為必須生長在溫度穩定的溪谷，還有不能曾遭遇過崩塌。（林試所提供）

    台灣目前發現的巨木可長到超過65公尺高，林試所副研究員徐嘉君認為必須生長在溫度穩定的溪谷，還有不能曾遭遇過崩塌。（林試所提供）

    台灣65公尺以上的巨木主要分布在雪霸國家公園、玉山國家公園、丹大保護區。（徐嘉君提供）

    台灣65公尺以上的巨木主要分布在雪霸國家公園、玉山國家公園、丹大保護區。（徐嘉君提供）

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