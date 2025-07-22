私自為高醫董座動手術 高雄小港醫院被爆擅用管制藥品

小港醫院傳為高醫董座手術，疑擅用管制藥品遭檢舉 。（資料照）

2025/07/22 12:42

首次上稿12:25

更新時間13:21（新增小港醫院回應）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立小港醫院醫美中心傳為高醫董座手術，被爆未進行手術照會，私請整形醫師及麻醉醫師執行，疑似未填寫電子病歷，擅自使用麻醉藥物。

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衛生局今（22）日證實曾接獲檢舉，派人前往稽查，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例，並於7月3日依法裁處在案。

陳建志被爆料今年5月間曾前往小港醫院醫美中心電波拉皮，此時的副院長便是緋聞女主角馮明珠，陳被爆當時未進行手術照會，也未填寫電子病歷，涉及擅自使用麻醉藥物，此部分仍待相關單位釐清。

此外，社群平台「靠北護理師」日前貼文爆料，指某小港醫院高層曾私下安排未經院內正常程序的醫療處置，包含邀請外部醫師進行醫美療程、未建立完整病歷紀錄、使用麻醉藥品卻未經標準流程照會等行為，事後更以手寫病歷補件歸檔，引發是否涉及違規或病歷造假疑慮。

小港醫院也發聲明表示，醫院一向依循衛生主管機關相關法規，並落實既定標準作業流程，提供各項醫療服務；對於此次事件，我們秉持負責與誠懇的態度，若在執行過程中確有疏漏或尚未臻於完善之處，我們虛心接受主管機關的查核與各界的指教。

目前小港醫院已主動提供相關資料，並全力配合高雄市政府衛生局進行調查與實地查核作業，未來，我們也將更加審慎檢視各項流程，持續精進，期以更周全的服務品質，回應社會期待，讓民眾安心

衛生局今表示，此案衛生局於114年6月27日接到民眾陳情，隨即於6月28日派員前往稽查；有關醫院使用管制藥品疑義，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例並並於7月3日依法裁處在案。有關接獲檢舉醫院未依法製作病歷疑義部分，亦同步行政調查釐清事證中。

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