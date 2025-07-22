捷運新北環狀線8月起縮短班距 尖峰時段最短4分50秒

捷運新北環狀線將從8月1日起調整營運班距，尖峰時段最短班距為4分50秒。（記者賴筱桐攝）

2025/07/22 11:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕過去民眾常抱怨捷運新北環狀線等太久，影響通勤效率，新北捷運公司今天表示，因應環狀線運量持續提升，自8月1日起將縮短尖峰班距至5分鐘以內、離峰班距減少25%，最短班距為4分50秒，並公布中運量系統時刻表，希望旅客享有更快速、便捷的大眾運輸服務。

捷運新北環狀線歷經武漢肺炎疫情，運量一度跌落谷底，去年0403花蓮大地震，造成9跨鋼箱梁位移及139處設施受損，板新、中原及橋和站之間停駛，運量再度受創，歷經8個月修復工程，總算在去年12月12日恢復全線通車。

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新北捷運公司指出，依據優化後的營運模式，環狀線尖峰時段的平日上7點到9點、下午5點到晚間7點半，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段的平日上午9點到下午5點，假日上午10點到晚間6點也同步調整，由原本10分鐘縮短為7分30秒。

新北捷運公司表示，經統計，調整後平均班距減少約25%，日運能提升逾17%，夜間離峰則維持10分鐘班距；旅客平均等候時間將由4分30秒縮短至3分50秒，減少17.4%等候時間，不僅縮短通勤時間，也有效舒緩車廂擁擠情況，提升乘車舒適度。

此外，針對每日總列車趟次，平日將由原本283趟次增加至329趟次，提升約16.3%；假日從229趟次增加至271趟次，增加約18.3%，可大幅提升運能，滿足旅客成長需求。

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