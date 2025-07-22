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    生命繼續發光 80歲南一中退休師李福進獲教育奉獻獎

    台南一中退休老師李福進80歲仍持續為教育服務，獲教育奉獻獎殊榮。（教育部提供）

    台南一中退休老師李福進80歲仍持續為教育服務，獲教育奉獻獎殊榮。（教育部提供）

    2025/07/22 12:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕今年928教師節是國定假日，全國教師終於可以放假。教育部今（22）日公布2025年教育奉獻獎獲獎名單，20名退休校長及教師獲此殊榮，台南一中退休老師李福進今年80歲，為這一屆教育奉獻獎最年長的獲獎者，無償前往多所國中小推廣「幸福省時易學」嶄新學習模式，協助學校和師生提高學習效果。

    教育部師藝司科長陳慧茹說明，為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自2006年起設置「教育奉獻獎」，將於9月18日在台北喜來登大飯店舉行「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」公開表揚。

    其中，李福進老師以其長達數十年的教學生涯，致力於推動「系統邏輯」、「翻轉教育」與「幸福省時易學」等嶄新學習模式，從2019年起無償前往多所國中小推廣「系統邏輯」教學方法，提升教師教學與學生學習效率，並協助學校解決第一線教學困境。

    此外，彰化縣立原斗國中退休校長謝婉詩，致力培訓演說選手，啟發學子潛能，並擔任圖書館週日故事志工，且於少年觀護所開設文學課，透過自編教材引領學員從文學中重建生命價值；另協助多所國小規劃寒暑假及週三寫作營，運用心智圖提升學童邏輯思維能力。

    而國立屏東大學退休教授張英鵬，出身寒微，家中有身障胞弟，自師專畢業後分發至國小服務，努力進修獲得特教博士學位，為深入偏鄉與原住民族教育，由台北調任屏東大學直到退休，秉持「一日教育人，終身教育情」信念，持續於屏東大學等校指導學子，並深耕屏東、花蓮的特教與偏鄉教育，也擔任屏東縣啟智協進會理事，無償協助身心障礙家長團體推動各項事務。

    台南二中退休老師劉天祥，自2007年起在基督教觸愛協會擔任課輔志工，2023年擴展服務至向陽基金會，為弱勢家庭的國中小、技術型高中及五專學生提供學習輔導，也於台南市光華高中擔任身心障礙學生課業輔導老師，無償開設國文與數學補強課程，且積極協助特教生鑑定工作，並義務為閱讀障礙學生報讀試題，自113學年度起進一步承擔自閉症學生的特教助理員工作，每週無償提供12節課的陪伴。

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