高雄7、8月20場演唱會 憑門票免費玩壽山動物園

憑高雄7-9月演唱會門票，可免費參觀壽山動物園。（圖由高市府提供）

2025/07/22 11:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄7、8月活動不間斷，有超過45場次的玩水、美食、藝文、運動賽事，及超過20場次的音樂演唱會；觀光局今天（22日）宣布，加碼推出憑7至9月的演唱會門票，即可免費參觀壽山動物園。

高雄從暑假開始，在巨蛋與流行音樂中心有多場演唱會不間斷，包括江蕙、孫燕姿、蘇打綠、Energy、FNC家族、朴寶劍、卡蜜拉等國內外歌手輪番開唱。

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高市觀光局今天宣布，加碼推出憑7至9月演唱會門票，即可免費參觀壽山動物園，只要出示演唱會門票，於該場演唱會當天或前、後一天，都可免費入園；此外，到愛河、旗津、西子灣等景區等觀光局委外商店消費也有優惠。

觀光局長高閔琳表示，高雄暑期活動由壽山動物園「夏日動物季」率先登場，暑假期間12歲以下兒童免費入園，週末延長開放至晚間6點半；8月2日至8月10日連續2週末，則於旗津舉辦「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，還有上百隻海洋主題風箏，其中氣墊水樂園提前一週（7/26）開始，共計3個周末、6座大型戲水設施全部免費玩。

此外，本週7月26、27日於高流中心舉辦「台日大港水果祭」，結合台日水果主題；8月9日至17日雙週末，於愛河推出全台首創「榴槤市集」與永續倡議的「蔬食市集」；8月16、17日還有南部最大冰品市集「大港閱冰」；8月中旬旗津海水浴場有「高雄魷魚季」；9月中旬「雄嗨調酒節」與「高雄奶茶節」接力登場。

高雄暑期活動不間斷。（圖由觀光局提供）

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