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    Google涉谷活動啟發創業思維 台灣青年近距離接觸AI技術應用

    台灣國際文教創新交流協會帶領一群台灣青年，前往東京2週至4週，了解日本在AI新創、女性創業及職業體育領域的發展。（圖由台灣國際文教創新交流協會提供）

    台灣國際文教創新交流協會帶領一群台灣青年，前往東京2週至4週，了解日本在AI新創、女性創業及職業體育領域的發展。（圖由台灣國際文教創新交流協會提供）

    2025/07/22 12:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」陸續執行中，台灣國際文教創新交流協會帶領一群台灣青年，前往東京2週至4週，了解日本在AI新創、女性創業及職業體育領域的發展，包括參與由Google涉谷辦公室舉辦的「Japan's Venture Academy第六屆產品博覽會」，並與日本職棒太平洋聯盟（Pacific League）深度交流。

    協會執行長洪志衛說明，眾多日本在地單位的支持，包含在日本體育界深具影響力的日本職棒太平洋聯盟（Pacific League）、拓展AI創新技術應用的Inter X及Neotalent、致力女性創業的Startup Lady、鼓勵女性追求「夢、勇氣、希望」的Manabiya Mom（学び舎），及提倡全民運動的運動會屋（Undokaiya）與其他機構，豐富了青年的在地蹲點體驗，更為其職涯發展帶來深刻啟發。

    行程亮點之一是青年獲邀參與由Google涉谷辦公室舉辦的「Japan's Venture Academy第六屆產品博覽會」，近距離觀摩日本頂尖青年如何運用AI技術開展創新事業，蹲點青年亦與Gallows AI等新創企業深度互動，探討人工智慧導入企業營運的實務策略，並從當地青年創業家的分享中，激發自身的創業思維與動機。

    此外，針對具體育專長及熱愛棒球的青年，安排與日本職棒太平洋聯盟（Pacific League）深度交流，在與聯盟代表高木先生（Mr. Takagi）座談中，青年深入了解了聯盟的組織架構與商業運作模式，還回顧了台日職棒的交流歷程與未來展望，為有志投身體育產業的青年提供了實現夢想的寶貴機會。

    參與青年表示，非常感謝政府提供這個圓夢的機會，能夠親身走進現場參與Google新創活動與業界專家面對面交流，讓知識變得非常立體，啟發自己對於未來投入新創產業的期待。另外，也有青年認為，過去只能在新聞報導上看到的日本職棒聯盟，透過這次蹲點計畫，讓非體育專業的青年也有機會接觸到原本遙不可及的體育產業，這趟旅程給予的啟發遠超想像。

    台灣國際文教創新交流協會帶領一群台灣青年，前往東京2週至4週，了解日本在AI新創、女性創業及職業體育領域的發展。（圖由台灣國際文教創新交流協會提供）

    台灣國際文教創新交流協會帶領一群台灣青年，前往東京2週至4週，了解日本在AI新創、女性創業及職業體育領域的發展。（圖由台灣國際文教創新交流協會提供）

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