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    首頁　>　生活

    台電觸電員工今拔管器捐 賴總統將頒褒揚令

    36歲台電李姓員工在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，總統賴清德日前前往探視。（資料照，總統府提供）

    36歲台電李姓員工在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，總統賴清德日前前往探視。（資料照，總統府提供）

    2025/07/22 11:15

    〔記者陳昀／台北報導〕36歲台電員工李元瀚15日在嘉義縣義竹鄉搶修電力時，遭高壓電電擊，經6天搶救，家屬決定今天拔管器捐，遺愛人間。賴總統深感不捨哀悼，並將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝李元瀚無私奉獻精神。

    總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後深感不捨與哀悼，總統深摯感念李元瀚先生於台電工作十餘年間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，並不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們的專業技術與堅韌意志。

    郭雅慧指出，此次風災，李元瀚亦第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻的敬業精神令人深感敬佩。

    郭雅慧表示，賴總統懇切盼望家屬節哀珍重，對於家屬選擇讓李元瀚先生進行器官捐贈、遺愛人間，賴總統感佩不已，相信愛不止息，李元瀚摯愛台灣的精神將以另一種方式延續，永遠與我們同在。

    郭雅慧表示，賴總統將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝殉職台電員工李元瀚無私奉獻精神，致上最誠摯敬意，希望李元瀚先生的專業、堅毅與良善，繼續流傳人世，進而對台灣社會帶來更多啟發。

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