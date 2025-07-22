大手筆！彰縣守望相助隊獲贈機車

彰化縣75個守望相助隊獲贈電動機車。（記者湯世名攝）

2025/07/22 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕大手筆！彰化縣守望相助隊在社區治安維護中扮演重要角色，為提升隊員工作效率和安全，縣府捐贈75個守望相助隊勤務鞋、電動機車，總經費達850多萬元，期藉由裝備升級，讓所有隊員都能安心、安全執勤。

彰化縣政府今天在縣警局舉行補助捐贈守望相助隊應勤裝備活動。縣長王惠美表示，縣府追加預算350萬元，為全縣守望相助隊員添購勤務鞋。該勤務鞋具備防水、防滑、透氣等功能，讓隊員執勤更安全、舒適；為強化巡守效能並推動綠能交通，再投入492萬元經費，汰換守望相助隊老舊的勤務機車，改以電動機車執勤。

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她指出，為感謝隊員們的辛勞，針對守望相助隊隊員團體意外保險額度提高至300萬元、工作獎勵金近年編列千萬元，每隊每月最高可申請1萬1000元，另還有績優守望相助評鑑獎勵金300萬元，持續提高民力團體的意外險保障、常年運作獎勵金與評鑑獎勵。

彰化縣各個守望相助隊都獲贈勤務鞋。（記者湯世名攝）

彰化縣各個守望相助隊都獲贈肩燈與指揮棒。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美宣布捐贈電動機車給守望相助隊。（記者湯世名攝）

捐贈活動在彰化縣警局舉行。（記者湯世名攝）

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