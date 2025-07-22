北投紅茶新莊四維店出包！ 檢出腸桿菌科超標挨罰3萬元

「北投紅茶」新莊四維店的「北投紅茶」被檢出腸桿菌科超標，新北市衛生局開罰業者3萬元。（記者賴筱桐攝）

2025/07/22 10:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕夏天是手搖飲、冰品的消費旺季，新北市衛生局啟動夏季飲冰品專案，共抽驗61件產品，其中「北投紅茶」新莊四維店初檢不合格，複檢仍被檢出「腸桿菌科」超標30倍，市府開罰3萬元；店家已改善製程，衛生局將列入重點查核對象。

衛生局副局長馬景野表示，此次抽驗食用冰塊、即時調製飲料（手搖杯）、鮮榨蔬果汁及各式冰品（如冰沙、剉冰、冰棒等）共61件產品，檢驗項目包含腸桿菌科、沙門氏菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌等指標性病原菌，結果有1件即時調製飲料不合格。

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馬景野說明，「北投紅茶新莊四維店」自製的「北投紅茶」初檢衛生標準不符規定，經限期改善後再次抽驗，複抽結果仍檢出「腸桿菌科：300 CFU/mL」（標準：10 CFU/mL），研判可能是飲品製作過程中，人員衛生不佳或操作不當、飲品保存不當或器具不潔，造成飲品受細菌污染及增生，衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》，處以3萬元罰鍰。另抽驗新莊區中港路的「北投紅茶」，衛生符合規定。

衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦指出，腸桿菌科超標可能引發腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，但會因個人體質而異。複檢不合格原因研判是店家煮完紅茶之後，等待放涼期間茶桶未加蓋，導致受細菌污染，目前業者已檢討製程，於茶桶加蓋，冷卻後盡速放入冰箱冷藏，衛生局也要求業者自主送檢，後續列入重點查核對象，不定期追蹤抽驗及查核。

新北市衛生局副局長馬景野說明夏季飲冰品專案抽檢結果。（記者賴筱桐攝）

新北市政府衛生局啟動夏季飲冰品專案，抽驗即時調製飲料。（圖由衛生局提供）

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