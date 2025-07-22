台大女足抽血案專案小組今入校 人本：須突破「教練是天」文化

台大女足抽血案專案小組今入校檢視學生輔導機制，一直協助和陪伴簡奇陞（中）的人本教育基金會執行長馮喬蘭（左後）提醒，亦須突破「教練是天」的文化。（資料照）

2025/07/22 11:33

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，教育部專案小組昨日開會5小時，確立全面擴大調查，回追計畫主持人台師大教授陳忠慶和周台英所有的採血研究，國科會、衛福部及體育署也就所管轄範圍進行徹查。專案小組今日上午進入台師大檢視學生輔導機制，而一直協助台師大球員吹哨者簡奇陞的人本教育基金會執行長馮喬蘭提醒，除了入校輔導外，也須協助重建校內氛圍及體育學習文化，尤其須突破「教練是天」的文化。

馮喬蘭表示，教育部針對台師大女足案成立的跨部會小組，昨天晚上說明第一次會議決議，大方向都算是很清楚，要抓的項目、時間也都有所說明，唯一就是入校輔導一事，如將焦點只放在學生，可能有所不足。

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教育部17日邀簡奇陞、人本、立委范雲、陳培瑜及吳沛憶溝通，馮喬蘭說明，17日當天之所以提出需要有入校輔導，除了學生需要支持，同時也關係到校內氛圍與文化重建，競技系或運動休閒學院的老師，有可能認為被針對，或心中有所怨懟，或將提出檢舉學生當成背骨等等，這些都可能形成不利氛圍，對想要繼續申訴的學生不利，對已經提出申訴的學生不利，對學生輔導的進行不利，對體育競技文化的重建不利。

馮喬蘭提醒，專案小組入校輔導一事的思考，要再更完整些，不是只做受害者的支持系統，還要能改善譴責吹哨者的思維，還要能突破「教練是天」的文化，還要能充實對於體育生出路的想法（不是一輩子只有足球）、還要能拓展師生對於人權、對於是非的認知，以及能夠將面對錯誤（至少針對此次）當成是積極正向的事情。

馮喬蘭表示，這些作為才能真正希望發展出女足隊、競技系的榮耀感，榮耀來自於面對，誠摯面對而終究走出一條新而有利於所有人發展的路。

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