台電遭電擊員工今晨拔管器捐 父：爸爸愛你、永遠以你為榮

36歲台電員工李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救7天後，因多重器官嚴重衰竭，家屬忍痛拔管，捐出所有可用的器官，李父（左）在記者會中頻頻拭淚，哽咽表示，讓元瀚遺愛人間，爸爸愛你，永遠以你為榮。（記者王涵平攝）

2025/07/22 11:10

〔記者王涵平／台南報導〕36歲台電員工李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救7天後，因多重器官嚴重衰竭，家屬忍痛拔管，捐出所有可用的器官，李父在記者會中頻頻拭淚，哽咽表示，讓元瀚遺愛人間，爸爸愛你，永遠以你為榮。

李父今由主治醫師劉浩熏、護理部長蕭素秋、社服部主任宋美美陪同召開記者會，李父感謝奇美醫護人員對於元瀚第一時間的搶救與後續治療，以及住院期間無時無刻的陪伴與關懷，在最徬徨無助的時刻得到最有力的依靠，自從事件發生後，台電員工一直在旁陪伴與加油打氣，也感謝總統等各界人士的關懷，祈福與集氣。

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李父表示，看著孩子的受苦，不忍心再用高端維生系統撐著他的生命象徵，不想再延長他的痛苦，只想讓他平靜地好好走完人生最後一段路，突如其來的意外，讓我們痛徹心扉，有幸我們還能選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜地離去，我們家人最後的決定是捐出器官，化小愛為大愛，讓他可以遺愛人間，器官可以給需要的人。

主治醫師劉浩熏，對家屬致上最深的哀悼與敬意，一開始到院時沒有生命徵象，經搶救後雖有自發性心跳，但1週的極力搶救後，全身器官還是呈現重度衰竭的現象，臨床判斷是不可逆轉，李先生的家屬展現極大的勇氣與愛，李先生愛的價值已超越生命的終點。

36歲台電員工李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救7天後，因多重器官嚴重衰竭，家屬忍痛拔管，捐出所有可用的器官。（圖由柳營奇美提供）

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