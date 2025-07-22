吊車經過竹北中正國小籃球場地面突塌 議員籲全面開挖檢測

吊車準備駛離校園，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈。（蔡蕥鍹團隊提供）

2025/07/22 12:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市中正國小昨天僱用吊車修繕校舍屋頂排水，完工後準備駛離，行經籃球場時地面瞬間塌陷，後車輪陷入洞內無法動彈，沒想到救援車輛進入校園時，校門口地坪再度塌陷，所幸無人員傷亡；議員蔡蕥鍹憂心地說，此事暴露校園地基潛在風險，除請校方儘速封鎖危險區域，並要求縣府全面開挖安全檢測。

蔡蕥鍹說，她第一時間獲報後，隨即趕抵現場。承包校園排水工程的林先生表示，承包多年工程頭次遇見這種狀況，校園籃球場多處地面經敲打後皆傳出回音，他不敢大意，只好再請出同業趕來鋪上鋼板，避免吊車救援時，導致路面塌陷損害更嚴重。

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蔡蕥鍹表示，據現場初步觀察，吊車塌陷位置出現大面積掏空現象，坍塌面積約3.5×2公尺，路面基底結構明顯被掏空，顯示地基穩定性明顯不足。經了解校園該處已有下陷及鬆動現象，最誇張的是，籃球場旁的操場去年進行整建工程時，竟挖出包括紅磚牆、住家浴缸等廢棄物。校方也因此全面進行地質改良，沒想到日前才向教育局提出操場旁的籃球場整建計畫，計畫尚未核定校園就突發塌陷事件，更突顯老舊校園的隱憂。

蔡蕥鍹憂心，近日降雨恐加速塌陷現象。地坪下方若存在未填實空隙，長期下來恐造成地坪崩坍，尤其校園是學生公共空間與鄰里緊急避難場所，更需具備高度結構安全標準，研判恐涉施工回填不全才導致塌陷。

蔡蕥鍹呼籲竹縣府不可輕忽，為防止類似情況再次發生，除校方應立即封鎖塌陷區並加強人員動線引導，確保學生安全，同時教育局也應進行操場與鄰近鋪面地基開挖及結構檢測，釐清潛在風險，徹底檢討校園重型機具進出及施工規範，建立標準化作業流程與明確機制，強化施工前地質調查與地基回填管理。

蔡蕥鍹表示，據現場初步觀察，吊車塌陷位置出現大面積掏空現象，路面基底結構明顯被掏空，顯示地基穩定性明顯不足。（蔡蕥鍹團隊提供）

援車輛進入校園時，校門口地坪再度塌陷。（蔡蕥鍹團隊提供）

中正國小籃球場發生塌陷，新竹縣議員蔡蕥鍹第一時間趕抵現場關心校園安全。（蔡蕥鍹團隊提供）

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