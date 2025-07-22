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    2萬噸廢棄物沉河道 環境部將花13.6億整治「台灣黑龍江」二仁溪

    行政院於今年7月18日核定「二仁溪河道廢棄物清理第2期專案計畫」，總經費達新台幣13.6億元，目標在117年前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，徹底改善該溪生態環境。（環境部提供）

    行政院於今年7月18日核定「二仁溪河道廢棄物清理第2期專案計畫」，總經費達新台幣13.6億元，目標在117年前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，徹底改善該溪生態環境。（環境部提供）

    2025/07/22 11:34

    〔記者黃宜靜／台北報導〕有著「台灣黑龍江」之稱的二仁溪，過去因非法廢五金拆解與大量廢棄物傾倒，導致河川嚴重污染；環境部表示，行政院於今年7月18日核定「二仁溪河道廢棄物清理第2期專案計畫」，總經費達新台幣13.6億元，目標在117年以前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，徹底改善該溪生態環境。

    環境部指出，行政院於114年7月18日正式核定「二仁溪河道廢棄物清理第2期專案計畫」，總經費高達13.6億元，其中逾13億元將補助台南市政府執行。二仁溪污染源於早年非法廢五金拆解與大量廢棄物傾倒，導致河道堆積有害物質，嚴重影響周邊居民健康與生態環境。

    環境部指出，過去與經濟部共同努力清除大量廢棄物，獲得初步成效，該次第2期計畫期程為4年，目標在117年以前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，徹底改善二仁溪生態環境。因考量部分清理場址靠近出海口、橋樑等處，將與各機關加強橫向聯繫協調，確保清理作業符合規範，並設立監控機制、緊急應變方案，避免2次污染，同時因應汛期、颱風等天然災害風險。

    環境部表示，將持續與台南市及高雄市政府密切合作，並向社會各界報告清理進度，期盼透過全民監督，讓二仁溪成為南部生態環境永續發展的典範。

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