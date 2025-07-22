智慧鐵人競賽24支隊伍晉級 ，將迎戰10支國際隊伍。（教育部提供）

2025/07/22 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕2025智慧鐵人創意競賽複賽落幕，從60支高中職隊伍中，最終入選24支隊伍晉級，7月28日將於國立屏東大學舉行決賽，並迎戰來自海外9國的10支國際隊伍，爭奪總冠軍桂冠及台幣15萬元獎金。

教育部青年發展署科長呂松青說明，複賽競賽流程設計縝密，融合了STEAM（Science 科學、Technology 科技、 Engineering 工程、Art 藝術、Mathematics 數學）的整合精神與團隊合作，考驗參賽者的知識整合與問題解決能力，也強化青少年的創意表達與自主學習動機，主辦單位亦打造高度沉浸的學習體驗。

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複賽主軸任務以「未來的世界：無重力生活」為題，邀請學生跳脫現實重力限制，大膽想像人類破解地心引力後的文明樣貌，參賽隊伍需設計一個具備「可調式重力」技術的未來城市，並透過模型、PPT與現場展演，具體呈現「無重力世界的一天」，評審根據裝置設計、城市規劃、生活展演、創意美感與重力對比5大項目進行評分。

呂松青表示，複賽還設置「老頭π的奇幻漂流」、「流水今日 明月前身」與「電路大師」3大關卡，內容橫跨理化、地科、國文、歷史、生物、音樂、語言與邏輯等跨科領域，並融合團隊溝通與即時應變能力。

7月28日智鐵賽決賽設有國內一般組與技職組冠、亞、季軍獎項，最高獎金台幣15萬元，並頒發「闖關王」及「創意隊呼」等特別獎項，且和9國、10支隊伍爭奪國際賽冠軍。

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