台灣世界展望會職涯培力 屏東青少年學射箭翻轉人生

參與方案活動的兒少開心合照。（圖由台灣世界展望會屏東辦公室提供）

2025/07/22 11:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣世界展望會推動「青少年自立預備與職涯培力方案」，1至7月舉辦7堂課程，帶領屏縣恆春地區10位在地青少年學習木工弓箭實作，從削木、組裝到完成一把弓箭，融合原住民傳統射箭文化與職能培訓，陪伴弱勢青少年探索職涯、提升自立能力。

屏東恆春觀光為主要產業，青少年往往提早面臨升學或打工的抉擇，尤其經濟弱勢家庭，孩子常因現實壓力中斷學業，失去長期發展機會。展望會因而設計結合在地文化與產業的培力方案，引導孩子透過實作學習與技能培訓，發展自我價值與職業興趣。

請繼續往下閱讀...

課程中特別邀請奧運射箭選手林佳恩分享逐步邁向國際舞台的心路歷程；談到面對壓力與困境時如何堅持初衷，林佳恩說，「每一步努力都有意義，不要懷疑自己的可能性」。

「看到同學認真完成弓箭，讓我想和他們一起學習，也突破自己。」來自恆春的阿豪，參與方案第3年。最初沉默寡言、難以融入，後來能主動參與討論並立志考證，展現技能學習帶來的自信與動力。展望會也新增進階訓練，帶領學員認識如何成為弓藝選手、體驗指導員、裁判與弓藝師等多元可能，為未來進入觀光導覽、文化體驗或技職教育作準備。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，展望會「投資豐盛生命」計畫，支持學前預備、課後輔導、職涯發展、文化培力等多元方案，陪伴孩子穩健邁向自立，盼每位孩子都能發揮潛能，展望會將持續攜手社會各界為所服務兒少提供系統性支持，讓他們有公平學習與發展機會。

阿豪（右一）拿著親手製作的弓箭，在射箭場上努力練習。（圖由台灣世界展望會屏東辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法