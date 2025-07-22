高雄支援嘉義、台南救災「最早去、最晚回」 陳其邁宣布放榮譽假2天

陳其邁親赴嘉義，為支援救災的同仁打氣。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/22 11:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕丹娜絲颱風重創嘉義、台南縣市，高雄市支援救災的市府同仁，是「最早去、最晚回」，總共支援了14天，市長陳其邁今天（22日）宣布，支援的市府員工特別給予榮譽假2天。

陳其邁表示，他特別感謝消防局、環保局、工務局及交通局的同仁，這次總共去嘉義、台南支援14天，高雄市總共出動1807人次、動員425台車輛、563台機具，完成清理180條道路、18處公園、7條綠園道、1處田徑場、1處體育館、19處學校、82棟屋頂受損帆布覆蓋等。

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陳其邁說，去年的多次颱風，對高雄造成不小災情，當時有許多外縣市朋友支援高雄，讓我們很感動；這一次丹娜絲颱風，換高雄市同仁馳援台南、嘉義等有需要的縣市，同仁都非常非常辛苦，「高雄市是最早去，可以說是最晚回，也希望能盡高雄市的能力，協助颱風受災縣市」。

陳其邁今天在市政會議上宣布，支援同仁回來之後，臉都變黑，看起來似乎疲倦。他特別感謝支援同仁的付出，展現同島一命，相互扶助精神，支援的市府員工也會特別給予榮譽假2天，來慰勞他們的辛勞。

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