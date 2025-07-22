U12觀賽更便利 台南20路、904路公車新上線

巨業交通從23日起接手營運市區公車20路生活公車、904厝邊公車。（南市交通局提供）

2025/07/22 10:47

〔記者王姝琇／台南報導〕南市交通局持續辦理市區公車路網重整，自23日起，原市區公車20路拆分為生活公車20路及厝邊公車904路等2條路線，由巨業交通營運，不僅往東區及安南區兩端延伸拓展服務範圍，也增加班次便利市民搭乘。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，此次市區公車路網重整，適逢25日U12世界盃少棒賽開打，歡迎市民搭乘新20路及904路至亞太棒球場為小選手們加油，賽事期間公共運輸處亦會增開永康火車站往返少棒主球場免費接駁車。

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交通局長王銘德表示，考量原20路係由東區平實公車停車場往返安南區海東國小，單趟行駛時間最長可至2小時，班距太長且營運效率不佳，經進一步分析電子票證搭乘區間，將東區、永康區路段維持生活公車20路，安南區部分則由厝邊公車904路服務，2路線皆採一段票收費。

王銘德說明，原20路截短後起訖站配合調整為仁德轉運站往返安南醫院，行經南紡購物中心、高雄榮總台南分院、崑山科大、永康永大路、永康火車站、台南應用科大、鹽行、和順轉運站、亞太成棒與少棒主球場等重要站點，另依在地需求新增永康衛生所、永康社教中心、永大滑輪溜冰場等站，班次亦由每日21班增為40班次，提升行駛效率與服務品質。

厝邊公車904路則因應安南區人口數持續增加及滿足安南醫院就醫需求，起訖站為永康臨時轉運站往返鹿耳門天后宮，行經和順轉運站、亞太成棒主球場、安南醫院、和順、安順、農產品批發市場、台江文化中心、安南區公所、安南國中、海東國小、土城高中等安南區重要站點，部分班次亦延駛四草，每日40班次，提供安南區第2條東西向公車路線。

巨業交通從23日起接手營運市區公車20路生活公車、904厝邊公車。（南市交通局提供）

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