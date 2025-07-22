丹娜絲風災全台農損逾32.8億元 台南、嘉義為重災區

丹娜絲風災最終造成全台農業損失超過32.8億元。（資料照）

2025/07/22 10:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致我國南部地區嚴重農業災損，全台農損最終逾32.8億元，其中台南、嘉義的農業損失就超過20億元，農業部已陸續公告天災現金救助與低利貸款地區，並將設施設備損失補助從5成提高到8成。

農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業保育署彙整各縣市查報資料，截至昨下午5時，丹娜絲風災與後續外圍環流帶來的豪雨最終造成全台農業產物及民間設施損失共達32億8050萬元。

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其中農產損失為19億1831萬元，損失嚴重的農作物為香蕉、文旦、芭樂，農損金額各約2.3億元、2.1億元、1.6億元；畜產損失則為3673萬元，其中主要受損為雞隻，共44.5萬隻；漁產損失為7億7353萬元，主要受損漁產為蚵仔、虱目魚、文蛤等；林產損失約5489萬元，主要為森林副產物竹筍；民間設施損失則為4億9704萬元。

若以縣市區分，台南農損金額為14.6億元，嘉義縣農損金額為7.2億元，雲林農損為5.1億元。

為協助農民過難關，農業部已宣布低利貸款免息期間從半年延長到1年，並將溫網室、畜禽舍、堆肥舍、漁業養殖設施等農漁畜設備設施補助從5成提高到8成，並將農企業納補助，最高補助5成。

因颱風造成電力停擺、不穩定，針對漁民在停電期間使用發電機的油料、租金或運用，將提供每戶最長7日、每日最高1萬元補助，至於增氧機、發電機、飼料桶等共通性養殖維生設備，以及受損或沉沒漁船筏主副機，將提供8成費用補助。

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