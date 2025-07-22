志工深入災區陪長者申請災損補助 黃偉哲：有你們真好

文書志工幫助災民填寫風災住屋毀損相關補助表格。（台南市政府提供）

2025/07/22 10:15

〔記者王姝琇／台南報導〕因應丹娜絲颱風造成台南多區房舍受損、道路淹水，市府第一時間設置「災後關懷站」，社工每日駐點，協助災民申請風災住屋毀損相關補助、領取物資及心理支持，確保受災戶都能獲得實質協助與溫暖關懷。

社會局招募7位文書志工支援現場，其中4名志工來自南瀛公教退休人員協會，隊長林思薇表示，過去曾服務於公務體系，此次主動報名參與災區支援行動，希望透過一己之力，協助高齡長者順利完成相關補助申請。另3名為透過志工媒合平台投入的志工，也希望透過自身的力量，協助災民。

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將軍區鯤鯓鯤溟里關懷站，1位近7旬的李女士因行動不便、不識字而無法填寫表單，在志工鍾小姐細心說明準備文件，一字一句細心引導下，完成全份申請書。李女士哽咽地說：「很感謝志工幫忙，因為不識字，孩子都在外地，很多準備文件都不知道，連家裡損害狀況都無法拍照，志工還到家裡協助拍照，協助完成申請，真的謝謝你們。」

鯤鯓里、鯤溟里里長特別代表地方，感謝市府及志工暖心服務，表示：「這些長輩看到有人來幫忙，眼睛都亮起來，真的感受到政府沒忘記他們。」

市長黃偉哲特別感謝志工：「有你們真好」，並提醒社會局文書志工駐點於公所、社區活動中心及里民關懷站，服勤時皆穿志工背心以利辨識。民眾若察覺不明人士欲協助申請補助，請立即通報警方協助。

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