天文大潮前颱風長浪就曾倒灌東港漁港 今晨東港又冒水

海水倒灌入港。（民眾提供）

2025/07/22 09:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天22日（農曆二十八日）已進入年度大潮，氣象署預測屏東沿海的海水位將會暴漲，但早在20日（週日）清晨，就曾有大量海水隨颱風長浪倒灌入東港魚市，一路徑流入內是令攤商看傻，而今天正式大潮，東港大成路段也再度於清晨5點前後出現積淹水情形。

在20日凌晨3點的東港外海暴潮被記錄到高程高達1.35公尺，但令人納悶的是，當天並非屬天文大潮期間，甚至倒灌的當時也不是當天的滿潮時間，卻發生倒灌，因為水量多，原有排水系統也無法立刻排除，積水約至腳踝，攤商只能停下手邊生意。

請繼續往下閱讀...

在魚市買賣已多年的1家水產商說，以往在颱風時確實會有類似的情形，但以往大多僅限於溪邊，真的打進魚市內側還這麼大量的水是相當罕見，但後續無颱風縱使大潮應不致於會再發生。

為何在非大潮也非滿潮時間會出現更高的海水位，原來就是颱風惹得禍，據氣象署資料，颱風中心氣壓降低會造成海水位上升，颱風中心的強風則會造成迎風面海岸海水堆積，近岸水位被抬升發生風揚、波揚，若伴隨豪雨河口附近水位就會大幅升高，浪就易打入漁港。

東港區漁會指出，若遇海上颱風警報或外圍環流強盛時，偶爾就會出現這樣的大浪，颱風長浪不可小看，而在這些期間前，都會提醒攤商及漁民小心注意。縣長周春米昨天就發出通知，請沿海低漥地區民眾注意，縣府部署的抽水機將會嚴陣以待，今天清晨東港低漥地區的大成路及東隆里部分，又因為潮位高達1.18公尺，今天清晨再從排水溝及堤岸倒灌，但目前顯已退去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法