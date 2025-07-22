台中海洋館力拚一個月後開幕 但活體生物還沒有全面進駐

台中海洋館預計八月底開幕。（記者張軒哲攝）

2025/07/22 10:41

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕一再延宕，OT廠商全力趕工，預計8月21日開幕，進入倒數一個月，港區餐旅業者相當關注，盼能把握暑假尾聲衝業績，台中市府觀旅局今天說，廠商力拚8月21日開幕，但目前活體生物尚未全面進駐完畢，正分批進駐適應水質。

緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資8.2億元打造，被喻為桃園Xpark勁敵，主建築工程2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝館轉為白海豚館，而前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，仍無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛。

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海洋館融合展示多樣海洋生物及大安溪、大甲溪、烏溪三大水系的生態特色，將成為教育與觀光並重的新據點，館方正進行水質調整與場域布置。

台中港海洋館開闢長約720公尺館前聯外道路，已完工通車，針對海洋館規劃的679觀光巴士已上路，就等下個月開館迎賓，港區震大金鬱金香、台中港酒店及台中港三井OUTLET等業者相當關注海洋館動向，盼遊客能外溢到清水、梧棲周邊觀光旅宿業。

台中市府觀旅局今日表示，「台中海洋館」已依「促進民間參與公共建設法」規定點交給營運廠商辦理營運展示的裝修工程，目前廠商正在積極趕辦中，並且考量台中海洋館為活體展示館，生物入缸需要相關作業時間，廠商將依契約規定以今年暑假營運為目標，最遲將於8月21日營運。

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