屏東邁向亞洲水族之都 藏身改造豬舍的觀賞魚游向世界舞台

屏東觀賞魚產業持續蓬勃發展，憑藉完整產業鏈及優越養殖環境，已成為全台最具規模與。（圖由屏東縣政府提供）

2025/07/22 10:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣觀賞魚產業蓬勃發展，完整產業鏈及優越養殖環境，已成全台最具規模與潛力的觀賞魚產地，年產值突破10億元、產量占全台七成；屏縣已爭取到明（2026）年孔雀魚世界盃競賽主辦權，屆時歐、亞、美洲頂尖選手齊聚。

新園鄉翻修老宅與改造豬舍的場域中，隱藏著一座座高密度的觀賞魚養殖場，每週都有來自全台各地的訂單，打撈、檢疫、打包，一次可以出貨10萬尾，最快72小時內直送歐美市場。

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為確保品系純正與外銷品質，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，都需精準把關，全球市場超高度競爭，新品種高價優勢平均約維持3年，要在黃金期迅速量產、投入新種開發，水質、餌料、疾病預防都不能鬆懈。農業處統計，台灣現可人工繁養殖觀賞魚已逾300種，屏東產量更占七成。

屏縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智指出，屏東氣候穩定、水源乾淨，業者用優生學概念育種，代代改良，不只提升產值，更打響台灣觀賞魚在國際市場名聲，縣府與協會合力推動產業升級、登記養殖合法化，不但保障業者權益，更吸引年輕人返鄉投入，傳承與創新養殖技術。

屏東縣長周春米表示，觀賞魚產業具備高附加價值、高技術層次與高關聯產業性等三高特性，不再是傳統靠天吃飯的農漁業，而是朝向高科技、系統化、企業化的現代產業發展模式，縣府近年結合觀賞魚賽事與社區關懷據點，讓長輩親自參與飼養與比賽，同時提升全民對登革熱防治的重視，也讓觀賞魚文化走進家庭與社區。

屏縣養殖業者改造豬舍場域，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，每一步都精準把關。 （圖由屏東縣政府提供）

屏縣養殖業者林峰賢翻修老宅，打造自己的水族王國。（圖由屏東縣政府提供）

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