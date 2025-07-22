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    民雄農工全國科展奪銀 自製水活性監測裝置守護食安

    民雄農工師生作品「應用濕度感測器監測食品保存性之研究」，以守護食安為目標進行研究。（民雄農工提供）

    民雄農工師生作品「應用濕度感測器監測食品保存性之研究」，以守護食安為目標進行研究。（民雄農工提供）

    2025/07/22 09:33

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣國立民雄農工學生食品科二甲陳芊樺、機械科二甲江宗晟，由老師王瓊祥、王俊雄指導，以守護食安目標出發，完成作品「應用濕度感測器監測食品保存性之研究」參加第65屆全國中小學科學展覽會，上週結果出爐，獲得高級中等學校組農業與食品學科「第二名」及特別獎項「大成獎優等獎」。

    民雄農工表示，師生作品針對食品保存過程中的黃麴毒素污染問題提出創新解決方案，開發出水活性監測裝置，提高測量準確度、縮短測量時間，且成本低廉、具備商品化潛力，把關食品安全，展現出高度的實用性與創新，獲得評審一致肯定。

    學生說，食品中的黃麴毒素污染新聞屢見不鮮，防止霉變與毒素產生成為食品安全的一大挑戰，水活性是判斷食品是否易受微生物污染的重要指標，因此將濕度感測技術與食品保存結合，進行創新研究。

    民雄農工說，學校在全國科學展覽會屢創佳績，曾奪得高級中等學校組第一名6次、第二名1次、第三名2次，科展是學校重點發展項目之一，將持續培育學生的科學探究與實作能力，發揮農工專業特色，朝向更多元的創新發展邁進。

    民雄農工師生參加全國科展奪銀。（民雄農工提供）

    民雄農工師生參加全國科展奪銀。（民雄農工提供）

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