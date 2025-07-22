酒駕遭罰辯正常行駛 法官勘驗他逆向還差點撞車

何男主張自己正常騎車，街道空無一人，法官卻發現他差點撞車，還一度逆向行駛，判決他敗訴，圖為警方攔查酒駕，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/07/22 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子去年酒駕，他已是10年內第二次酒駕，警方重罰9萬元且公布姓名與照片，何男提起行政訴訟，指控當時街道空無一人，他正常行駛，警察卻非法攔查，不料，台中高等行政法院的法官當場勘驗警方的密錄器，驚見何男差點撞上對向紅色轎車，之後又逆向行駛，顯示他已有行車不穩、易生危害的酒駕行為，駁回何男之訴，可上訴。

判決書指出，何男於2021年10月酒後騎機車被抓，時隔不到3年，去年（2024年）4月16日下午，騎機車至台中市保安一街與文山二街路口，被中市警局第四分局警員攔查，酒測為呼氣每公升酒精濃度0.23毫克，依「十年內酒精濃度超過規定標準第2次」違規事實，開出9萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、應參加道路交通安全講習，且公布姓名、照片與違法事實，吊扣機車牌照24個月。

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何男不服處罰，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，他主張當時沒有任何肇事，沒有易生危害的駕駛行為，警察卻尾隨攔停酒測，整個過程違法，且當時道路上沒有任何行人或汽機車（指街道空無一人），聲明處罰撤銷。

法官勘驗警方提供的錄影，發現第8秒時，何男對向車道有一輛紅色轎車駛來，何男突然向左偏移靠近紅車，再立即向右偏移閃過紅車；第24秒時，何男又向左偏行，逆向行駛且左右晃動，員警攔下他告誡「騎車要穩一點」、「你臉真的有點紅」，何男坦承當天早上喝啤酒。

法官強調，何男確實行車不穩，依客觀合理判斷屬易生危害，警察合理懷疑何男酒駕，攔查開罰都符合「警察職權行使法」，據此駁回何男之訴。

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